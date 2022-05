Juiz de Fora passa a ter 54 radares espalhados pela cidade

Avenida Brasil, na cidade de Juiz de Fora (foto: PJF) Em breve, Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira, terá 54 radares espalhados por todas as regiões da cidade. De acordo com a prefeitura, os equipamentos foram instalados em regiões com maior número de acidentes. O Instituto de Metrologia e Qualidade do Estado de Minas Gerais (Ipem-MG) fez as últimas aferições dos dispositivos na última semana. Sem nenhum problema, os equipamentos poderão funcionar dentro da legislação vigente.

Os novos radares foram adquiridos pela Prefeitura de Juiz de Fora em um processo licitatório realizado em 2018. No ano passado, a PJF contratou uma empresa para prestar os serviços da fiscalização eletrônica. Ou seja, é essa empresa que irá monitorar os radares instalados pela municipalidade. O valor do contrato é de R$4.579.945,92 e durará 24 meses.





Pelas redes sociais, a prefeita de Juiz de Fora, Margarida Salomão (PT), destacou a importância dos radares que serão instalados. "Sempre que falamos em controlar a velocidade do trânsito estamos falando em salvar vidas. São mais de 30 mil mortes no trânsito. De cada três acidentes, um é por excesso de velocidade", destacou a prefeita.





Rua Diva Garcia, na cidade de Juiz de Fora, onde será instalado radar (foto: PJF)

Veja o ponto de instalação dos radares



Registrador de excesso de velocidade – fixo

– Avenida Barão do Rio Branco, 190 – Manoel Honório

– Avenida Brasil, 248 – margem esquerda – Costa Carvalho

– Avenida Brasil, 669 – margem direita – Santa Teresa

– Avenida Brasil, 7.395 – Cerâmica

– Avenida Deusdedit Salgado, 4.895 – Salvaterra

– Avenida Deusdedit Salgado, 3.300 – Teixeiras

– Avenida Juscelino Kubitschek, 273 – Francisco Bernardino

– Avenida Juscelino Kubitschek, 1.555 – Jóquei Clube

– Avenida Presidente Itamar Franco, 3.309 – São Mateus

– Avenida Juscelino Kubitschek, 4.951 – Nova Era

– Avenida Garcia R. Paes, 705 – Barbosa Lage

– Rua Paracatu, 1.250 – Bandeirantes

– Rua Paracatu, 1.581 – Bandeirantes

– Rua Coronel Vidal, 580 – Cerâmica

– Avenida Rio Branco, 229 – Manuel Honório

– Av. Presidente Itamar Franco s/n – Dom Bosco

– Av. Antonio Simão Firjan, 631 – Distrito Industrial

– Av. Brasil, 3.357 – Ladeira

– Av. Juscelino Kubitscheck, 8.040 – Miguel Marinho: nas imediações do Trevo Miguel Marinho

– Av. Juscelino Kubitschek, 11.423 – Barreira do Triunfo

– Av. Francisco Valadares, 1.000 – Vila Ideal

– Av. Barão do Rio Branco, 4.395 B/C – Boa Vista

– Ladeira Alexandre Leonel, 785 – Cascatinha

– Est. Gentil Forn, 1000 – São Pedro

– Rua Diva Garcia, 1.677 – Bom Jardim

– Rua Diomar Monteiro, 2.215 – Grama

– Rua Alencar Tristão, 235/236 – Santa Terezinha

– Rua Américo Lobo, 437 – margem esquerda – Manoel Honório

– Av Brasil s/n – margem direita- Mariano Procópio – em frente ao Museu

– Av. Juiz de Fora, 25 – margem direita – Centro – próximo ao Terreirão do Samba

Registrador eletrônico de avanço de semáforo, parada sobre faixa de pedestres e velocidade

– Avenida Brasil com Avenida Barão do Rio Branco

– Avenida dos Andradas com Rua Benjamin Constant

– Avenida Paulo Japiassu Coelho com Rua Tom Fagundes

– Av. Presidente Itamar Franco com Rua Padre Café

– Av. Juscelino Kubitschek, 3.689 – Cidade do Sol

– Av. Getúlio Vargas, 200 – próximo à esquina com Rua Santa Rita

– Av. Rio Branco, 3.760 – Alto dos Passos

– Av. dos Andradas com Engenheiro José Carlos Moraes Sarmento

– Av. Francisco Bernardino, esquina com Rua Benjamim Constant

– Av. Presidente Juscelino Kubitscheck, 2.945 – Barbosa Lage

– Av. Brasil, 6.345 – margem direita – Shopping Jardim Norte

– Rua Marechal Floriano Peixoto esquina com Av. Rio Branco

– Av. Barão do Rio Branco esq. Rua Benjamin Constant

– Av. Barão do Rio Branco, 1.181 – Centro

– Av. Barão do Rio Branco, 1.192 – Centro

– Av. Brasil – margem direita – esq Rua Marechal Setembrino de Carvalho – Ladeira

– Av. Brasil – margem direita – esq Rua Halfeld – Botanágua

Registrador Eletrônico de trânsito proibido em faixa exclusiva ou em locais com algum tipo de restrição

– Av. Brasil, 6.095 – Mariano Procópio

– Av. Brasil, 9.583 – São Dimas

– Av. Brasil, 7.423 – São Dimas

– Av. Brasil, 5.127 – Mariano Procópio

– Rua Coronel Vidal, 580

– Rua Coronel Vidal, 2600