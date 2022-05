Vídeo: exaltado, homem agride pessoas em situação de rua em Juiz de Fora

Um vídeo que circula na internet registrou um homem bastante exaltado agredindo três pessoas em situação de rua em Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais. As imagens foram gravadas por alguém que reside em um dos prédios próximos ao local.

O episódio foi divulgado no perfil do padre Júlio Lancellotti no Instagram. Para o religioso, o incidente registrado na madrugada de quinta-feira (5/5), na Rua Santo Antônio, no Centro de Juiz de Fora, é um típico caso de aporofobia - aversão, medo ou desprezo aos pobres.