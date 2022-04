Morador em situação de rua tem corpo queimado em tentativa de homicídio

Centenas de comentários foram destinados ao caso e a cidade se viu consternada com a tentativa de homicídio sofrida por Moisés Salame, morador em situação de rua conhecido em Ouro Preto (foto: Divulgação/Enquanto Isso em Ouro Preto) Imagens do morador em situação de rua, conhecido como Moisés Salame, que mostram sinais de violência que resultaram em lesões e queimaduras pelo corpo, causaram grande comoção em grupos de WhatsApp e em uma página do Instagram.



Moisés Salame foi encontrado por militares do 52° Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, (52º BPM- MG), às 5h, nessa terça-feira, (19/4), no Bairro Alto da Cruz, em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais, e foi encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia de Ouro Preto.

De acordo com a Polícia Militar, o estado de saúde de Salame, de 36 anos, é grave, com múltiplas lesões traumáticas pelo corpo como traumatismo craniano, além de queimaduras de 2° e 3° graus nas pernas e no braço direito.



Após passar por cirurgias, o homem ainda está internado e aguarda transferência para o Hospital João XXII, em Belo Horizonte.

O suspeito pelo crime de tentativa de homicídio também é morador em situação de rua e é conhecido por Nicodemos. A PM chegou até o suspeito após ver as imagens do vídeo em que Moisés, ainda ferido no local, falava pelo nome do homem.

Durante as diligências, a Polícia Militar recebeu uma denúncia pelo 190 em que uma possível testemunha contou aos militares que viu uma pessoa sendo queimada e o autor seria um homem negro, de aproximadamente 1,80m de altura. Por meio da denúncia e da informação do vídeo, o homem foi encontrado na noite dessa terça-feira e levado para a Delegacia de Polícia Civil de Plantão.

Comoção popular





Na página do Instagram ‘Enquanto Isso em Ouro Preto’, uma postagem conta que Moisés Salame é dependente químico. Segundo a página, o morador em situação de rua transitava pela cidade e era uma pessoa amigável (veja abaixo um vídeo postado no ‘Enquanto Isso em Ouro Preto’ com Moisés Salame fazendo recomendações à população no início da pandemia).

Centenas de comentários foram destinados ao caso e a cidade se viu consternada com a violência ao morador de rua que sofre de depedência química.



Um seguidor deseja que haja investigação policial sobre o caso: “Ouro Preto já protagonizou muita violência, precisamos construir uma história de paz, queremos justiça”.



Outro seguidor da página disse que Moisés Salame é uma pessoa que não briga com ninguém, considerado querido e que o ato foi uma covardia. “Conheço-o há muitos anos e toda a família, são pessoas boas”, diz outra seguidora.