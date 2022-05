COVID: Número de casos confirmados volta a subir em Minas

Média móvel de casos de COVID nos últimos 7 dias é de 1.172 (foto: Cristiano Machado / Imprensa MG) Mais 1.515 pessoas testaram positivo para a COVID-19 e outras 3 morreram pela doença em Minas Gerais nas últimas 24h, nesta quinta-feira (12/5). As informações são do mais recente boletim epidemiológico emitido pela Secretaria de Estado de Saúde.









Atualmente, 80.921 pessoas estão com o vírus e sendo acompanhadas em Minas, e a média móvel de casos confirmados nos últimos 7 dias é de 1.172. Há uma semana, em 5 de maio, o número era de 619, o que mostra que o índice de casos está subindo.





Embora cresça o número de confirmações, a quantidade de óbitos segue estável no estado, sem crescimento aparente.





Segundo o painel do vacinômetro, Minas Gerais está com 83,4% da população acima de 5 anos com as duas doses de vacina, e 58,4% do público-alvo com o primeiro reforço. A quarta dose, já anunciada para maiores de 60 anos, está com cobertura de 17,5%.





A PBH continua com a campanha de repescagem para todos os públicos já convocados na capital, de segunda a sexta-feira, nos centros de saúde e postos extras da capital, e os locais de vacinação devem ser conferidos no site da Prefeitura

*Estagiária sob supervisão da subeditora Jociane Morais