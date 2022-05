Mary Hellen Coelho Silva, de 22 anos, foi presa em fevereiro na Tailândia (foto: Foto cedida pela família) A mineira Mary Hellen Coelho Silva, de 22 anos, que está presa na Tailândia foi condenada a 9 anos e seis meses de prisão por tráfico internacional de drogas. Natural de Pouso Alegre, no Sul de Minas, Mary Hellen foi presa no país asiático junto a outros dois brasileiros em fevereiro deste ano . A família temia que ela fosse condenada à pena de morte.









Após a prisão da jovem, autoridades tailandesas informaram à imprensa local que os três brasileiros foram apreendidos com 15,5 quilos de cocaína - valor equivalente a aproximadamente R$ 7,5 milhões. As drogas estavam nas malas de cada um deles.



Mary Hellen e um amigo, de 27 anos, chegaram em um voo. Outro rapaz, de 24, chegou em um outro voo, horas depois, e foi preso. O trio saiu do Brasil pelo aeroporto de Curitiba, no Paraná.