COVID-19: máscaras e gorros são descartados nas ruas de Belo Horizonte

Máscara descartada em rua de Belo Horizonte (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press. Brasil)

Com a liberação do uso de máscaras em ambientes fechados desde a última quinta feira (28/4), já é possível ver por Belo Horizonte os reflexos do decreto.

Máscaras e gorros usados para proteção durante o período mais crítico da pandemia foram encontrados pela reportagem donas calçadas da Rua Santa Rita Durão, próxima à Avenida Getúlio Vargas, Região Centro-Sul da cidade nessa segunda-feira (02/5).O uso do equipamento de proteção, entretanto, ainda não foi liberado em todos os locais . A obrigatoriedade do uso da máscara está restrita aos transportes coletivos e escolares e a ambientes hospitalares. A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) também optou por manter a obrigatoriedade do uso da máscara.

Máscara descartada em rua de Belo Horizonte (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

