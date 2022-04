Etiqueta sanitária: em quais situações as pessoas devem usar máscara?

Uso de máscara não é mais obrigatório em locais fechados em BH (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Em Belo Horizonte, o uso da máscara em locais fechados deixou de ser obrigatório . O anúncio foi feito à imprensa nesta quarta-feira (27/4) e oficializado, mais cedo, no Diário Oficial do município. A decisão, no entanto, não indica o fim da pandemia e especialistas alertam sobre a necessidade da manutenção de determinados cuidados.