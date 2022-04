Apesar da liberação, pessoas seguem usando máscara em BH

A servidora pública Izabela Soares, 28, diz que vai continuar usando a máscara, mesmo após o decreto da Prefeitura (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press - 28/4/22)

No primeiro dia após o fim da obrigatoriedade do uso de máscara em ambientes fechado s, a adesão dos belo-horizontinos não foi unânime. Nas lojas, mercados e outros estabelecimentos da capital, os moradores dividem opiniões. Alguns avaliam que já era hora, enquanto outros acreditam que a decisão da Prefeitura foi precipitada.

Nos corredores do Mercado Central, no Centro de BH, o número de frequentadores com máscara era visivelmente superior àqueles sem a proteção. "Tenho um filho pequeno, que ainda não foi vacinado. Acho que ainda não era o momento de liberar o uso da máscara, principalmente nesses locais fechados que tem muito movimento", avalia a servidora pública Izabela Soares, 28.Aqueles que decidiram sair sem máscara confessaram alívio. “É muito difícil respirar com a máscara. É uma sensação de liberdade finalmente poder sair na rua sem ela. Já estava passando da hora”, argumenta o administrador de condomínios, Luiz Gustavo Duarte, 25. “Isso já está me irritando, me sinto muito melhor sem usar a máscara”, concorda Wilson Jorge, 57.A vendedora Ludmila Oliveira, 27, conta que, muito antes do decreto da Prefeitura, muitos clientes já ignoravam a obrigatoriedade da proteção. "Nós já estamos recebendo várias pessoas sem máscara na loja, principalmente clientes de outros estados, onde muitas vezes já não era exigido o uso”, revela.O também vendedor João Vitor da Silva Lopes, 39, concorda com Ludmila e complementa: “Já tem bastante dias que os clientes nem aceitam mais essa determinação de uso da máscara. A gente orienta, mas não pode obrigar”. Na loja em que ele trabalha, os funcionários irão manter o uso da máscara, mesmo após o decreto.Embora a utilização continue compulsória a obrigatoriedade do uso da máscara agora está restrita apenas aos transportes coletivos e escolares e ambientes hospitalares.