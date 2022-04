COVID-19: Minas Gerais registra 10 mortes nas últimas 24 horas

Cerca de 83% dos residentes de Minas Gerais tomaram a segunda dose da vacina (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)

Dez pessoas morreram por COVID e 36 testaram positivo para a doença nas últimas 24h, em Minas Gerais, de acordo com dados deste domingo (24/4) do boletim epidemiológico.





Os leitos de UTI SUS estão com 66,55% de ocupação, sendo 3,05% deles ocupados por COVID. Ao todo, 107 pacientes estão internados em leitos de terapia intensiva nesta situação.





Já no leito de enfermaria a proporção é 88,06%, com 3,22% dos leitos ocupados com pacientes com suspeita ou confirmação para o vírus, que totalizam 670 pacientes.

Vacinação

Até o momento, 17.581.633 pessoas receberam a primeira dose da vacina em Minas Gerais, o que representa 87.55% da população. Já 16.145.891 residentes do estado tomaram a segunda, totalizando 82.99%.

Fim da emergência sanitária

Na última sexta-feira (22/4), o Ministério da Saúde publicou a portaria que encerra oficialmente a Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em decorrência da covid-19.





A norma, assinada pelo ministro Marcelo Queiroga, passa a valer daqui a 30 dias para adequação dos governos federal, estaduais e municipais.