Pessoas assintomáticas poderão fazer gratuitamente teste de COVID-19 em BH

Pessoas que apresentam quadro gripal, como já estabelecido, também poderão fazer em toda a rede municipal ou na central de testagem das universidades parceiras (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Passo a passo

Centrais de testagem

FAMINAS-BH: Avenida Cristiano Machado 12.001 - Vila Clóris (8h às 17h)

Faculdade Pitágoras: Rua dos Aimorés, 1.300 - Funcionários (8h às 17h)

UniBH Buritis: Rua Líbero Leoni, 259, Portaria 2 - Buritis (8h às 16h30)

Moradores da capital mineira que apresentarem quadro assintomático ou sintomas gripais leves a moderados poderão fazer, gratuitamente, o teste de COVID-19 . A medida foi decretada nessa segunda-feira (11) pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH).Segundo a PBH, os exames serão feitos, exclusivamente, nas centrais de testagem das universidades parceiras, localizadas em Belo Horizonte. Para as pessoas que apresentam quadro gripal, como já estabelecido, os testes também continuarão sendo feitos em toda a rede municipal.Os interessados devem fazer o agendamento pelo aplicativo PBH APP (disponível na Play Store ou na Apple Store ) ou no Portal da PBH . Os horários de recolha de material são das 8h às 17h, de segunda a sexta-feira. Os exames feitos nas unidades de testagem não são recomendados para crianças menores de 2 anos.O cidadão, para agendar o horário, deverá ter cadastro no sistema de dados da PBH — caso não tenha, será necessário preencher o formulário eletrônico. Na sequência, basta digitar o CPF, a data de nascimento e selecionar a opção ‘entrar’.Após o processo, será possível marcar o teste, escolhendo a data, o horário e o local. As opções estarão de acordo com a disponibilidade. O usuário vai receber a confirmação por e-mail com o nome da unidade de testagem escolhida.O resultado será repassado cerca de 20 minutos após a coleta, pessoalmente e com as devidas orientações. De janeiro a março de 2022, as universidades parceiras fizeram mais de 27 mil testes.