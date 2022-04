Minas não registra mortes por COVID-19 pelo segundo dia consecutivo

Estado já registrou mais de 61 mil mortes por conta da doença, desde o início da pandemia (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Minas não registrou mortes por COVID nas últimas 24 horas. Já os casos novos foram 562 no mesmo período, segundo dados do boletim epidemiológico da Secretaria do Estado de Saúde (SES-MG). Ontem, foram confirmados no estado 33 casose também não houve mortes. Desde o início da pandemia, 3.345.726 casos foram confirmados, sendo que 3.225.466 foram recuperados. O estado já contabilizou 61.046 mortes por conta da doença.Atualmente, 59.214 pessoas estão em acompanhamento (cidadãos que ainda estão em tratamento ou que o registro ainda não foi feito pelas secretarias municipais de saúde do governo mineiro).Os números são justificados pela cobertura vacinal de Minas. A primeira dose foi tomada por 87.24% da população, enquanto a segunda dose ou dose única foi aplicada em 82.56%. Além disso, 55.62% registraram a dose de reforço.O estado já recebeu do Ministério da Saúde (MS) mais de 49,9 milhões de doses do imunizante.

Leia mais sobre a COVID-19

Confira outras informações relevantes sobre a pandemia provocada pelo vírus Sars-CoV-2 no Brasil e no mundo. Textos, infográficos e vídeos falam sobre sintomas, prevenção, pesquisa e vacinação.