COVID-19: Minas ultrapassa 1.000 mortes em março

Crianças de 9 anos recebem a segunda dose da Pfizer hoje em BH (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press)



Mais 49 pessoas morreram pelo coronavírus em Minas Gerais entre quarta (23/3) e quinta-feira (24). São 1.042 mortes registradas em março, e um total de 60.687 óbitos desde o início da pandemia. Outras 3.922 se contaminaram nas últimas 24 horas, o que totaliza 3.310.675 casos no estado. Os dados são do boletim epidemiológico, emitido pela Secretaria de Estado de Saúde.





Outro relatório da vigilância epidemiológica desta semana apontou para um aumento no número de testes de COVID-19 realizados pela rede pública, mas uma taxa de positividade de 10%. O índice é ainda menor que o da semana passada, que era de 15 exames positivos para cada 100.





Atualmente, são 225 pacientes internados em UTI com COVID-19 no estado. A taxa de ocupação da UTI SUS sofreu uma pequena variação nas últimas 24h, e é de 56%, sendo 4,3% dos leitos exclusivos para a doença. A enfermaria está com 85% de ocupação, com 3,6% dos pacientes com suspeita ou confirmados para o coronavírus.





A vacinação no estado está com cobertura de 82% de pessoas com mais de 5 anos, e 50% da população acima de 18 anos está com a dose de reforço. A cobertura pediátrica avançou para 63% com a primeira dose, e 12,9% com a segunda aplicação.





Hoje, além da repescagem de todos os públicos que acontece de segunda a sexta-feira, BH vacina com a segunda dose crianças de 9 anos, sem comorbidades, nascidas de janeiro a junho de 2012, vacinadas com a Pfizer Pediátrica, em que o intervalo entre as aplicações é de oito semanas. Os locais de vacinação podem ser consultados no site da PBH

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.