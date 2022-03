Homem mata mulher com machadada no Norte de Minas

Crime aconteceu na cidade de Serranópolis de Minas, no Norte do estado (foto: Reprodução/Governo de Minas) Um homem de 67 anos foi preso em flagrante suspeito de matar sua mulher, de 71 anos, em Serranópolis de Minas, no Norte do estado. A vítima foi encontrada sem vida na porta da casa onde morava, nessa quinta-feira (17/3), com sinais de violência no pescoço e no ombro esquerdo.









No local, moradores informaram aos militares que o marido da vítima estava dentro da casa onde o casal morava. Ao ser abordado e questionado pelos policiais, o homem confessou o crime e afirmou que usou um machado para assassinar a esposa.





Segundo o autor, após uma discussão com ela durante a madrugada, ele pegou um machado para agredi-la. Ao tentar fugir, a vítima correu para a rua, momento em que o marido a perseguiu e a matou, deixando-a jogada na calçada.





Ainda conforme o relato do autor, após o crime, ele voltou para casa e guardou o machado na dispensa, deixando a vítima na rua.





De acordo com a PM, o homem tinha registros em dois boletins de ocorrência (B.O) de ameaça contra a esposa, em 2013 e 2020. Ele foi preso em flagrante por homicídio e levado para a Delegacia de Porteirinha, onde o caso foi encerrado.





O local do crime foi isolado e a perícia da Polícia Civil acionada, recolhendo o machado usado.





Ainda segundo os militares, nenhuma câmera de monitoramento próximo ao local conseguiu registrar a ação do autor. O homem também preferiu não acionar nenhum familiar.

