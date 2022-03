Jovem de 15 anos confessa que matou pai e madrasta em Betim, na Grande BH

Jovem de 15 anos planejava o homicídio do pai dois dias antes do ocorrido (foto: Imagem ilustrativa - Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Um adolescente de 15 anos foi apreendido pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) suspeito de matar o pai, de 63 anos, e a madrasta, de 51. O crime aconteceu entre a noite de quinta-feira (17/3) e a madrugada desta sexta-feira (18/3), no Bairro Marimbá, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.









Segundo as informações, na quinta-feira (17), o menor se armou e se dirigiu até a casa do pai. No local, o pai do menino ainda estava no trabalho. Com isso, ele pretendia dopar a madrasta para que ela não impedisse o crime.





Ao sentir um sabor diferente em sua cerveja, a mulher percebeu que o jovem tinha colocado algo em sua bebida e deixou de beber. Diante disto, o adolescente aplicou na vítima um golpe de mata-leão para impedi-la.





Devido à movimentação intensa da vítima, o jovem acertou seis facadas no pescoço da mulher. Após o homicídio, o adolescente cobriu o rosto da madrasta com um travesseiro e se escondeu até a chegada do pai.





Segundo a PMMG, quando o pai chegou na residência, o menino acertou uma enxada nas costas e na nuca da vítima, o derrubando no chão. Em seguida, o menor golpeou a cabeça com uma picareta mais quatro vezes, a deixando cravada na nuca da vítima.





Os militares informaram que o suspeito também alegava ser vítima de bullying e, que após cometer o homicídio do pai e da madrasta, pretendia ir até outro bairro para cometer mais dois assassinatos contra dois colegas de escola.





Ao desistir do plano, o jovem resolveu ligar para os policiais através do 190 e confessar o crime.





No local, os policiais encontraram as vítimas no chão da casa onde o crime aconteceu. Foram apreendidos uma faca, facão, machadinha e alguns objetos utilizados no crime não foram encontrados.





Também compareceram ao local a perícia e o rabecão do Instituto Médico-Legal (IML).





A perita constatou que o pai estava com a cabeça dilacerada, com a picareta cravada na cabeça, e a madrasta com seis perfurações profundas no pescoço.





A mãe do menor compareceu ao local para acompanhar as providências policiais e, logo após os fatos, eles foram encaminhados à delegacia.

* Estagiário sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.