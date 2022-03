Os bairros que ficam sem água na noite desta sexta-feira na Grande BH

Com obras de reparo em fase de testes, abastecimento deve normalizar no domingo (20/3). (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

Bairros em Belo Horizonte, Contagem e Ibirité ficam sem o abastecimento de água a partir de 22h de hoje (18/3) até às 22h de amanhã. Segundo a Copasa, a previsão para retomada do funcionamento normal do sistema é neste domingo.





Na tarde de ontem, o diretor de operações da companhia, Guilherme Frasson, concedeu uma entrevista coletiva em que afirmou que a previsão do fim do racionamento deve se confirmar, e que “a ideia é finalizar a obra até o dia 18, e começar a retomar o sistema em condições normais até o domingo.”





Até as 22h de hoje, bairros de BH, Contagem, Lagoa Santa, Ribeirão das Neves, São José da Lapa e Vespasiano estão sem abastecimento. Entre as 22h de hoje (18/3) e sábado (19/3), outros bairros serão atingidos, confira:





Na capital, os bairros atingidos são Araguaia, Atila de Paiva, Barreiro de Cima, Betânia, Bonsucesso, Brasil Industrial, Buritis, Califórnia, Camargos, Cardoso, CDI Jatobá, Cidade Industrial, Cinquentenário, Conjunto Ademar Maldonado, Conjunto Ernesto do Nascimento, Conjunto Flávio de Oliveira, Conjunto João Paulo II, Conjunto Pongelupe, Conjunto Santa Maria, Conjunto Túnel Ibirité, Das Indústrias, Das Mansões, Diamante, Distrito Industrial do Jatobá, Estoril, Estrela Dalva, Flávio Marques Lisboa, Gameleira, Glalijá, Gutierrez, Havaí, Independência, Itaipu, Jardim América, Jardim das Rosas, Jatobá, Jatobá IV, Lindéia, Madre Gertrudes, Mangueiras, Marajó, Marilândia, Milionários, Morro das Pedras, Nova Granada, Nova Suíssa, Novo das Industrias, Olaria, Palmeiras, Petrópolis, Regina, Salgado Filho, Santa Cecília, Santa Helena, Santa Lúcia, Santa Margarida, São Bento, Solar do Barreiro, Teixeira Dias, Tirol, Urucuia, Vale do Jatobá, Vila Atila de Paiva, Vila Bernadete, Vila Castanheira, Vila Cemig, Vila Nova Paraíso, Vila Pinho, Vista Alegre, Washington Pires.





Em Contagem, são os bairros Água Branca, Amazonas, Bandeirantes, Beatriz, Cidade Industrial, Cidade Jardim Eldorado, Cincão, Cinco, Conjunto Habitacional Água Branca, Conjunto Habitacional Jardim Califórnia, Conjunto Parque das Mangueiras, Da Gloria, Darcy Vargas, Distrito Industrial Riacho das Pedras, Flamengo, Inconfidentes, Industrial, Industrial Itaú, Industrial Santa Rita, Jardim das Oliveiras, Jardim dos Bandeirantes, Jardim Industrial, Jardim Industrial Santa Maria, Jardim Riacho das Pedras, JK, Novo Eldorado, Parque BH Industrial, Parque Riacho das Pedras, Riacho das Pedras, Santa Cruz Industrial, Santa Maria, Vera Cruz, Vila Pernambucana, Vila Ruy Barbosa, Vila São Paulo.





Por fim, em Ibirité, serão atingidas as pessoas que vivem nos bairros Durval de Barros, Ideal, Itaipu, Los Angeles, Marilândia, Parque Elizabeth, Piratininga, Primavera, Serra Dourada, Vila dos Operários, Washington Pires.