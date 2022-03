Homem acusado de estuprar menina de 12 anos se entrega à polícia de Formiga

Igreja Matriz de São Vicente Ferrer, em Ipatinga; população se revoltou com estupro de adolescente (foto: MinasGerais.com.br)

Um homem de 53 anos, suspeito de estuprar uma adolescente, de apenas 12 anos, em Formiga, no Centro-Oeste do estado, entregou-se à Polícia Civil na manhã desta quinta-feira (17/3). A denúncia foi feita pela mãe da vítima, na semana passada. Assim que a notícia do crime se espalhou, a casa do acusado foi depredada. Vizinhos da casa da menina queriam pegar o autor para linchá-lo.

O abuso, segundo a mãe, foi descoberto por ela dias depois do ocorrido. O suspeito, por ocasião da denúncia, chegou a ser levado para a Delegacia de Formiga, no entanto, não haviam provas suficientes, segundo a polícia, para que fosse feita a prisão em flagrante.

As investigações foram assumidas pela Delegacia de Orientação e Proteção a Família e depois de serem colhidos depoimentos da vítima e de testemunhas, e realizadas as perícias necessárias, foi feita a representação pela prisão preventiva do investigado, que foi acatada pela Justiça.

Hoje, o homem compareceu à delegacia, acompanhado por um advogado, prestando depoimento e negando o estupro. O cumprimento do mandado foi formalizado e, em seguida, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional.