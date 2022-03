Caminhoneiro desrespeita parada obrigatória e mata motociclista em Minas

Um motociclista morreu e uma mulher ficou ferida depois que um caminhão avançou a parada obrigatória em um cruzamento na cidade de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, na tarde de quarta-feira (16/3). Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento. O motorista que causou a batida afirmou que teve a visão atrapalhada por galhos, ainda que a via estivesse sinalizada.

O acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Lucy Mesquita com a Rua Ermerlinda Artiaga de Souza, no Bairro Guanabara. O condutor do caminhão-baú ainda tentou frear no momento em que viu a moto com duas pessoas, mas já não havia tempo para parar.