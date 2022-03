COVID-19: Minas alcança a marca de 60 mil mortos

Minas chega a 60 mil óbitos por Covid-19 desde o início da pandemia; 7.503 na capital. (foto: Jair Amaral/EM/D.A)







Em novo boletim epidemiológico, a Secretaria de Estado de Saúde informou que Minas Gerais chegou a 60.079 perdas para o coronavírus desde o início da pandemia. De ontem para hoje foram 80 óbitos e, com os novos confirmados, o estado soma 3.249.737 pessoas atingidas pela infecção.





A vacinação de crianças chegou a 1 milhão de doses aplicadas, 53,9% do público-alvo atingido. Tendo em vista a convocação de todas as idades e chamadas inclusive para a segunda dose, o número permanece abaixo do ideal. Em Belo Horizonte, os índices são um pouco melhores, com 193.192 doses pediátricas administradas e 68,3% da faixa etária com pelo menos uma dose da vacina.





Das internações, 57% dos leitos de UTI SUS estão ocupados, sendo a proporção de 8,7% dos que são exclusivos para os casos de COVID-19. Dos leitos de enfermaria, a ocupação total está em 84%, mas apenas 5% são de casos suspeitos ou confirmados para o vírus.