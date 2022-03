COVID-19: apesar de melhora, Minas se aproxima das 60 mil mortes

Entre esse sábado (5) e este domingo (6), foram 109 óbitos confirmados no estado por conta do vírus (foto: Fábio Marchetto/Governo de Minas) Mesmo em um bom momento relativo à pandemia da COVID-19 em Minas Gerais, o estado está próximo de romper a marca de 60 mil mortes por conta do vírus. Segundo dados divulgados neste domingo (06/03) pelo governo de Minas, o número total de óbitos pelo coronavírus desde março de 2020 - com o início do período pandêmico - no estado é de 59.984.









Desses casos, 101.494 seguem em acompanhamento, enquanto 3.072.169 são considerados recuperados. Minas deve alcançar os 60 mil óbitos pela COVID em uma semana na qual o governo estuda retirar a recomendação do uso de máscara de proteção ao ar livre





Ainda de acordo com o governo de Minas, o estado tem 86,11% da população de cinco anos ou mais imunizada com a primeira dose da vacina contra a COVID-19 e 81,02% com a segunda ou com a dose única. A cobertura da dose de reforço é de 42,98%.