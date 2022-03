COVID-19: veja atualização dos números em Minas Gerais neste sábado

Em Minas, público-alvo com a primeira dose de reforço começa a se aproximar dos 50% (foto: Jair Amaral/EM/DA Press) Minas Gerais registrou 8.131 casos de coronavírus e 86 óbitos pela COVID-19 neste sábado (05/03) em relação a essa sexta-feira (4), segundo dados divulgados pelo governo de Minas. Em território mineiro, 104.565 pacientes seguem em acompanhamento.









Ainda de acordo com o governo de Minas, o estado mineiro tem 86,11% da população de cinco anos ou mais imunizada com a primeira dose da vacina contra a COVID-19 e 81,02% com a segunda ou com a dose única. A cobertura da dose de reforço é de 42,98%.