Na agitada Praça Sete, região central da capital, no entanto, muitas pessoas seguiam de máscara na manhã de hoje. Ao lembrar dos meses em quarentena, no início de 2020, Ana Paula se entristece. “Foi tão dolorido, tão sofrido. Nós ficamos de porta fechada, sem trabalhar mesmo, por isso não confio em andar sem máscara”.

No primeiro dia do decreto, maioria segue de máscara na movimentada Praça Sete

Para dispensar a obrigatoriedade do uso de máscara em ambientes abertos, a PBH considerou uma série de fatores, entre eles a redução da taxa de transmissão da COVID-19 em Belo Horizonte - além da redução dos casos que exigem internações hospitalares e do índice de 83% da população completamente imunizada.

“A flexibilização contribui para retomarmos, com cautela, o senso de liberdade. Já se passou muito tempo de pandemia”, comentou Tamiê Gonçalves, de 24 anos.

Para a jovem, porém, o decreto não justifica o abandono dos protocolos sanitários. “Não podemos perder as medidas de prevenção que já foram construídas até aqui”, reiterou.

Sentada na Praça da Liberdade, ao ar livre, Tamiê não usava máscara. “Estou sentada sozinha, em ambiente aberto. Mas me preocupa aglomerações sem uso de máscara”.Já Lilian Cristina Felix Lopes, 39 anos, comenta que se sente segura para retirar a máscara em ambientes abertos. Mas "acha cedo ainda". Auxiliar de serviços gerais, a máscara é sinal de segurança em ambientes fechados, como o prédio em que trabalha no bairro bairro Sagrada Família, na parte Leste da capital.

No País, o avanço da vacinação tem contribuído significativamente para a redução dos casos de COVID-19. Na luta contra a pandemia, a imunização é peça-chave para a retomada da normalidade.

Para Matheus Pereira, de 19 anos, a vacina trouxe um suspiro de alívio para a família. Apesar de estar de máscara em ambiente aberto, o jovem acredita que já era hora de flexibilizar a obrigatoriedade do acessório.

Márcio Antônio Silva, de 68 anos, é morador do bairro Sagrada Família (foto: Gladyston Rodrigues/D.A Press/E.M)

“Me preocupava no início, por ter pessoas idosas em casa, mas agora não mais. Todas estão vacinadas”, afirmou, orgulhoso. Matheus acredita, porém, que o uso da máscara em ambientes fechados deve ser mantido.Márcio Antônio Silva, 68, é morador do bairro Sagrada Família, e também afirma que só se sente tranquilo por conta da vacina. Na rua, se permite baixar um pouco a máscara para respirar, mas não tira a máscara do rosto."Concordo com a flexibilização, mas com responsabilidade. Me vacinei, fico mais tranquilo, porém só fico sem máscara em casa", enfatiza.