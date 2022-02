Idoso de 86 anos é suspeito de matar a mulher dentro de casa

Equipe da Delegacia de Homicídios de Ribeirão das Neves esteve no local do crime (foto: Reprodução da internet/Google Street View)







Um idoso de 86 anos foi detido suspeito de ter assassinado a própria esposa, de 76 anos, no Bairro Sevilha, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O crime foi descoberto no início da tarde dessa quinta-feira (17/2).





De acordo com a Polícia Militar (PM), uma testemunha disse que o casal morava sozinho em uma casa e que a vítima tinha problemas de alcoolismo, sofrendo quedas desde o ano passado. Ao longo do tempo, ela foi diagnosticada com algumas doenças e começou um tratamento, mas abandonou no ano passado porque não poderia continuar bebendo.









Ontem, por volta do meio-dia, uma vizinha entrou em contato com a testemunha por mensagem de celular dizendo que o idoso falou para ela que a esposa tinha se acidentado na quarta-feira e que precisava de ajuda.





Ao receber a informação, a testemunha foi até a residência do casal para saber o que estava acontecendo. O suspeito a recebeu no portão e disse que a porta do banheiro tinha caído e acertado a cabeça da mulher.





A testemunha entrou correndo e encontrou a idosa caída na entrada do banheiro, nua e com sangue no rosto. Ao tocar nela, viu que estava fria e com o corpo rígido. Ela perguntou onde estava a porta e o idoso disse que havia levado para outro cômodo. Chamou atenção da testemunha um pedaço de madeira molhado visto no local. A Polícia Militar (PM) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamados.





O Samu constatou a morte da idosa, mas não levou o corpo por entenderem que era um local de crime. Os policiais também viram sangue em lençóis. A perícia da Polícia Civil foi chamada.





Consta no boletim de ocorrência que, segundo o perito, o ferimento na cabeça da mulher não condizia com a suposta queda da porta, e que uma mancha de sangue indicava que ela havia sido arrastada. Eles também descobriram que havia sangue no colchão, que tinha sido virado para baixo.