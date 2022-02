COVID-19: cai índice de ocupação de enfermarias em Belo Horizonte

Movimentação de pessoas na Praça Sete, no Centro de Belo Horizonte, em meio à pandemia (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Os indicadores da pandemia em Belo Horizonte permanecem em queda com o decorrer dos dias. Destaque para a ocupação de leitos de UTI que regrediu do nível vermelho para amarelo. A taxa declinou de 77,5% para 69,2% nas últimas 24h, de acordo com o Boletim Epidemiológico divulgado pela prefeitura da cidade. Nas enfermarias, queda de 55,2% para 52,8%, mantendo nível amarelo.

O RT, que mede a transmissão do coronavírus, recuou de 0,87 para 0,83. Isso significa que cada 100 pessoas podem transmitir o coronavírus para outras 83. Mais 12 pessoas morreram em Belo Horizonte em decorrência da COVID-19 no período de 24 horas, totalizando 7.313 óbitos desde o início da pandemia.

Boletim divulgado nesta quinta-feira (17/2) pelo município não trouxe atualizado o número de casos confirmados, de pacientes em acompanhamento médico e o total de recuperados na cidade devido a problemas técnicos na base de dados e-SUS/Ministério da Saúde.

