Tempestades podem atingir mais de 650 cidades mineiras nas próximas horas

Os moradores de praticamente todo o estado de Minas Gerais estão sob o risco de receber chuvas ou mesmo tempestades nas próximas horas. É o que revelam três alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) válidos até às 10h20 de sexta-feira (18/2).

Regiões de Minas devem sofrer com grandes chuvas nesta quinta e sexta-feira.

"Chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h). Risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas", afirma o comunicado do instituto.

De acordo com a Escala Beaufort, usada para classificar a intensidade, um vento com a velocidade entre 89 km/h e 102 km/h é classificado como "tempestade". "Árvores arrancadas e danos estruturais em construções" são alguns dos riscos.

As regiões contempladas são Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Central Mineira, Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Oeste de Minas, Vale do Mucuri, Norte de Minas, Sul/Sudoeste de Minas, Campo das Vertentes, Jequitinhonha, Metropolitana de Belo Horizonte e Noroeste de Minas. Esse alerta é válido para 688 das 853 cidades mineiras ().