Centro de testagem não suporta demanda e prioriza atendimento, em Patos

Foram feitos 210 testes rápidos no dia da abertura do Centro de Enfrentamento à COVID-19, em Patos de Minas (foto: Fábio Marchetto/SES-MG) Mais de 300 pessoas procuraram o Centro de Enfrentamento à COVID-19 em sua abertura, na cidade de Patos de Minas, para fazer o teste diagnóstico para COVID-19, o que foi um número muito superior ao esperado pela unidade – pelo menos um terço não pôde ser atendido. Por isso, o município definiu grupos prioritários para serem submetidos ao procedimento até que a situação se normalize.



No primeiro dia de atendimento, nessa segunda-feira (17/1), foram feitos 210 testes rápidos da doença, o que frustrou boa parte das pessoas que estiveram na unidade, no Bairro Lagoa Grande, que só conseguiu atender a população por oito horas.



A prefeitura explicou que o atendimento parcial aconteceu por haver anúncios, desde a última semana, de risco de desabastecimento de testes rápidos em todo o Brasil.



Sabendo dessa alta demanda pela testagem, a orefeitura do município do Alto Paranaíba definiu que haverá prioridade no atendimento na seguinte ordem:



Quem tenha sintomas mais graves; Pacientes hospitalizados e cirúrgicos; Pessoas no grupo de risco (imunossuprimidos, por exemplo); Gestantes e puérperas; Trabalhadores assistenciais da área da saúde; Colaboradores de serviços essenciais.



Outro ponto salientado pela prefeitura é que o teste rápido só tem segurança no resultado a partir do terceiro dia de sintomas. Dessa forma, o paciente fora desse prazo não é testado, sob risco de falso negativo.



Caso não esteja no grupo prioritário para testagem, o paciente passa por consulta médica, podendo, a critério do profissional, ser afastado por atestado. Todas as pessoas com sintomas respiratórios/gripais devem se isolar por pelo menos sete dias, tenham ou não se submetido a exame.