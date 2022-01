Ocupação de leitos de UTI por COVID-19 atinge nível crítico em BH

Dois dos três indicativos da COVID-19 estão em nível crítico em BH (foto: Pixabay)



Nesta quarta-feira (12/1), a ocupação de leitos de UTI por COVID-19 em Belo Horizonte atingiu o nível crítico. Segundo o boletim epidemiológico da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), em 24 horas, a ocupação dos leitos subiu de 67,6% para 70,8%, assumindo o patamar vermelho.

Já a taxa de transmissão da doença se manteve estável e em nível de alerta. No patamar amarelo, o índice segue em 1,13%. Isso significa que cada 100 pessoas infectadas com o vírus da COVID-19, outras 113 são contaminadas com o coronavírus.

Ocupação de leitos de UTI alcançou o nível crítico nesta quarta-feira (12/1) (foto: Reprodução)



Foram registrados 1.022 novos casos de COVID-19 em Belo Horizonte nas últimas 24 horas. Quatro pessoas morreram na capital nesse mesmo período em razão da doença.