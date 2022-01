Bombeiros confirmam 7ª morte em Capitólio; 3 pessoas estão desaparecidas

Equipe de mergulhadores segue operações de resgate no local do deslizamento da rocha (foto: Corpo de Bombeiro)

Em nova atualização, na noite deste sábado (8/1), o Corpo de Bombeiros confirmou a sétima morte no deslizamento de rochas no lago de Furnas, em Capitólio , Região Sudoeste de Minas. Ao todo, 31 vítimas foram atendidas em hospitais. Ainda segundo os militares, 3 pessoas estão desaparecidas na região do acidente. Inicialmente, os agentes identificaram 20 desaparecimentos, mas o número foi atualizado após cruzamento de dados e contatos.

Mortes

Conforme o Tenente Pedro Aihara, porta-voz do Corpo de Bombeiros, 4 embarcações foram atingidas pela rocha. "O Corpo de Bombeiros permanece com equipe de mergulhadores no local, ainda sem previsão de termino das operações, fazendo todas as remoções e resgates, bem como o monitoramento do local".

De acordo com o porta-voz do CBMMG, tenente Pedro Aihara, três mulheres e quatro homens perderam a vida. O grupo ocupava uma mesma lancha. Os corpos ainda não foram identificados, pois foram muito machucados pelo impacto das rochas.

Resgatados, os cadáveres foram retirados do local e estão no Posto de Comando do Corpo de Bombeiros, onde passam por avaliação de peritos da Polícia Civil.

A tragédia A corporação informou que foi acionada por volta do meio-dia por funcionários que trabalham nas proximidades da ponte do Turvo. Eles relataram aos agentes a ocorrência de uma cabeça d’água na região dos cânions, que teria provocado o rolamento das pedras. As causas do acidente, contudo, ainda não foram elucidadas.

Os bombeiros calculam que as pedras caíram de mais de cinco metros de altura.

Feridos

Dos 31 feridos contabilizados, 23 já receberam atendimento na Santa Casa de Capitólio e foram liberados.

Os demais foram para:





Santa Casa de Piumhi: 02 com fraturas





Santa Casa de São José da Barra: 04 já liberadas





Santa Casa de Passos: 2 vítimas estáveis

Resgate

Ao menos 40 militares estão no local, entre bombeiros de Passos, que fica 74 km de Capitólio; Piumhi, a 23 km da localidade, além de membros da Marinha. As guarnições contam com mergulhadores, além de aparato técnico especializado, como o helicóptero Arcanjo 08, equipado com estrutura de evacuação aeromédica par transporte de vítimas em estado grave.





Marinha apura causas

veja abaixo o texto na íntegra). Marinha do Brasil informou, por meio de nota, que vai abrir inquérito para apurar as causas do acidente . Segundo nota divulgada pela instituição, a Delegacia Fluvial de Furnas (DelFurnas) deslocou, imediatamente, equipes de Busca e Salvamento (SAR) para o local, a fim de prestar o apoio necessário às tripulações envolvidas no acidente, no transporte de feridos para a Santa Casa de Capitólio, e no auxílio aos outros órgãos atuando no local. ().





Vídeos

VEJA TAMBÉM: Novo vídeo mostra desespero e queda de rocha em Capitólio por outro ângulo

Confira a nota da Marinha do Brasil:

A Marinha do Brasil informa que tomou conhecimento de um acidente, no fim da manhã de hoje, após deslizamento de rochedo atingir embarcações que navegavam a região dos cânions, em Capitólio-MG.





A DelFurnas deslocou, imediatamente, equipes de Busca e Salvamento (SAR) para o local, integrantes da Operação Verão ora em andamento, a fim de prestar o apoio necessário às tripulações envolvidas no acidente, no transporte de feridos para a Santa Casa de Capitólio, e no auxílio aos outros órgãos atuando no local.





Um inquérito será instaurado para apurar causas, circunstâncias do acidente/fato ocorrido.