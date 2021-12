COVID-19: Varginha comemora os mais de 100 mil vacinados com as duas doses

Leia mais sobre a COVID-19

De acordo com a prefeitura, os dados registrados pela Secretaria Municipal de Saúde apontam que 101.812 moradores já se imunizaram com as duas doses da vacina contra a COVID-19. No total, já são 224.238 doses aplicadas no município.“Momento de extrema satisfação, mostrar que a vacina venceu em Varginha. A população atendeu ao nosso chamamento e aderiu em massa. Muito orgulhoso do trabalho das equipes de saúde que trabalham incansavelmente pela prevenção e imunização em Varginha”, comemora Luiz Carlos Coelho, médico infectologista e responsável pelo setor de enfretamento à COVID-19.Magno Faria tem 62 anos e trabalha com entregas na cidade. Ele já se infectou com a doença e sabe da importância da vacina. “Eu contraí a doença um mês depois de ter tomado a vacina. Graças a Deus, não tive sintomas graves. Não pensei duas vezes, já tomei a segunda dose e se precisar, vou tomar o reforço também”, diz Magno.Varginha tem cerca de 137 mil habitantes e soma 18.134 pessoas infectadas pelo novo coronavírus, sendo 352 mortes pela doença. Na cidade, 110.809 moradores já se imunizaram com a primeira dose. Mesmo com o avanço, o médico infectologista reforça o chamado para os faltosos que estão com a vacina atrasada.“Nossa meta continua sendo: vacinar completamente todos que têm direito, buscar ativamente a cobertura vacinal plena, proporcionar imunidade presumida a todos, favorecer e facilitar acesso às vacinas, proteger a população e, em resumo: termos um Natal mais feliz”, reforça médico.Como prevenção ao avanço da COVID-19, a prefeitura não vai promover as festividades de fim de ano e o Banho da Dorotéia, tradicional festa que antecede o carnaval, também foi cancelado.