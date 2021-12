Homem é encontrado morto com perfurações no pescoço, em Ituiutaba

Um idoso de 61 anos foi encontrado morto com sinais de violência na zona rural de Ituiutaba, pontal do Triângulo Mineiro, nessa sexta-feira (10/12). O homem foi identificado como Reinaldo Batista e ficou desaparecido por 48 horas aproximadamente. A suspeita é de homicídio.

Polícia busca informações sobre suspeito que dividia casa com vítima

O corpo tinha perfurações no pescoço do lado esquerdo e estava sem roupas. Ele estava às margens do Córrego da Patrona. Também há indícios de que o cadáver havia sido arrastado para o local. Ele foi reconhecido por colegas de trabalho.