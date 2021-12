De 30 presos em operação contra a pornografia infantil, três são de Minas

Após seis meses de investigações da Polícia Civil (PC), em parceria com o Ministério Público (MP), foram identificados 91 suspeitos de pedofilia e prática de pornografia infantil.

Nessa sexta-feira (10/12), a PC deflagrou a Operação Debug e cumpriu 91 mandados de buscas e apreensão, sendo 88 no estado de São Paulo, dois em Minas Gerais e um no Rio de Janeiro. Ao todo, 30 pessoas foram presas em diversas cidades espalhadas pelos três estados.

Com relação aos dois mandados de busca e apreensão cumpridos em Minas, segundo informações da PC, um aconteceu em residência da zona rural de Uberaba, onde foram presos dois suspeitos que trabalham como caseiros. No local, foram apreendidos duas espingardas, dois celulares, computadores, além de mídias de CD e DVD, suspeitas de armazenar conteúdos de pornografia infantil.

Durante a Operação Debug foram apreendidos vários computadores, entre outras mídias, com conteúdo de pornografia infantil (foto: PC/Divulgação)

Já em Paracatu um homem foi preso após sua casa também ser alvo de mandado de busca e apreensão. No local foi encontrado um computador com arquivos de imagens e vídeos com conteúdo de pornografia infantil.