Três homens são presos durante operação contra o tráfico em Patos de Minas

Polícia apreendeu grande quantidade de droga nas residências abordadas (foto: Divulgação/Polícia Civil)

Três homens foram presos na última sexta-feira (26/11), em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, por envolvimento com tráfico de drogas. Porções de crack, cocaína e maconha, além de armas de fogo, também foram apreendidas com os suspeitos durante a operação conjunta entre as polícias Civil e Militar.

Segundo a Polícia Civil, foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão em residências localizadas nos bairros Alto da Colina e Morada da Serra. O trabalho partiu de uma investigação iniciada após denúncias apostarem que um grupo criminoso guardava drogas e armas em casas na região.

Durante as buscas nas propriedades, foram apreendidos 1 kg de crack, sete porções da mesma droga pronta para comercialização, 42 pinos de cocaína, um pé de maconha, uma balança de precisão, uma arma de fogo calibre .40, dois revólveres calibre 38, 152 munições de diversos calibres e R$ 497 em dinheiro.

Após a abordagem, os autores do crime, que não tiveram os nomes e as idades reveladas, foram encaminhados para a delegacia de Patos de Minas, juntamente com todo o material apreendido.