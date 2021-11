Polícia Civil investiga fraude em prova do Detran em Patos de Minas

Cinco homens, com idades entre 31 e 48 anos, além de uma mulher, de 28, tiveram a prisão ratificada pela Polícia Civil após flagrante feito pela PM. Segundo os militares, os candidatos usavam câmeras embutidas em botões e também pontos eletrônicos.



Depois de denúncias, os suspeitos foram encontrados na rodoviária de Patos de Minas, antes de chegarem à prova de legislação que era aplicada na Unidade de Atendimento Integrado (UAI).



Eram quatro pessoas que iriam passar as respostas e dois candidatos. Isso indica que não houve vazamento das provas.



LEIA TAMBÉM: Patos de Minas transfere ortopedia e anuncia mutirão de cirurgias eletivas Eram quatro pessoas que iriam passar as respostas e dois candidatos. Isso indica que não houve vazamento das provas.





Eles tinham se encontrado para combinar a trapaça, de acordo com informações da polícia. Seriam pagos R$ 4 mil pela resolução do exame.





Camisas com câmera no lugar de um dos botões eram usada pelos candidatos e com isso os criminosos tinham acesso às perguntas. As respostas eram dadas por meio de um ponto eletrônico também fornecido a quem pagasse ao grupo.