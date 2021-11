Bombeiros buscam mulher com Alzheimer que desapareceu no Rio Paranaíba

Os bombeiros usam uma equipe de barco, dentro do Rio Paranaíba, e outra à pé, caminhando pelas margens (foto: CBMMG)

Entraram no segundo dia as buscas por uma mulher de 65 anos, portadora de Alzheimer, que desapareceu nas águas do Rio Paranaíba, na área urbana de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, na altura dos bairros Brasília e Nossa Senhora Aparecida.

Segundo uma parente da vítima, a última vez em que a idosa foi vista foi por volta das 10h da última quarta-feira (17/11), e sua falta foi notada quando ela não apareceu para almoçar.





Parentes procuraram pela idosa nas redondezas da casa e, ao chegarem às margens do rio, encontraram seus chinelos, junto com marcas que iam em direção à água, indicando que ela teria entrado no Paranaíba.





Os bombeiros realizaram uma rápida avaliação do local, levantamento de informações junto à solicitante, visualização dos vestígios, busca nas margens a fim de encontrar a vítima segurando na vegetação ou buscando sinais que indicassem que a mesma pudesse ter saído alguns metros rio abaixo.





Depois desses protocolos iniciais, os bombeiros passaram para as ações subaquáticas. Segundo levantamento dos bombeiros, o local possui uma correnteza forte, com água de baixa visibilidade, ruim para o mergulho. Além disso, o nível do rio é considerado de grande profundidade, escondendo pedras e galhadas e ainda não oferecendo balneabilidade.

Com o uso de um barco, os bombeiros passaram a fazer o batimento das águas. Em terra, próximo ao local do afogamento, uma equipe permanece fazendo buscas nas margens. A equipe embarcada seguiu rio abaixo, vasculhando as bordas e meio do rio.