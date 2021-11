Chefe do Comando Vermelho do Ceará é preso pela PRF em Minas

Homem tinha mandados de prisão em aberto (foto: Polícia Rodoviária Federal)

A Polícia Rodoviária Federal prendeu nesta quarta-feira (17/11), em Pouso Alegre, no Sul de Minas, um criminoso procurado no Ceará por diversos crimes e com mandados de prisão em aberto. No momento da prisão, o homem, de 27 anos, apresentou documentos falsos e ainda tentou fugir da abordagem realizada na Rodovia Fernão Dias.De acordo com a PRF, o homem seria o chefe da facção criminosa Comando Vermelho no Ceará, facção surgida no Rio de Janeiro com ramificações em outros estados. A prisão ocorreu na altura do km 849 da rodovia, no sentido São Paulo.O suspeito estava sozinho em um Palio, quando foi parado pela equipe de agentes da PRF durante fiscalização a um quilômetro do trevo de entrada para Pouso Alegre. A abordagem ocorreu depois da troca de informações com a Polícia Civil da cidade de Icó (CE), origem do suspeito.Ainda de acordo com a PRF, ao ser parado, o homem apresentou uma carteira de identidade falsa, em nome de outra pessoa. Ele também passou informações desencontradas e tentou fugir da abordagem. Mas foi contido pelos policiais e algemado.Nas buscas nos sistemas policiais foi possível confirmar a identidade do homem. Em contato com a Polícia Civil do Ceará, a PRF identificou o homem como sendo procurado por diversos crimes, além de ser o chefe da facção criminosa Comando Vermelho no estado. Na ficha criminal aparece com o apelido de ‘Nego do Borel do CV’ e ‘Irmão Dólar’.