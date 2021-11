Patos de Minas transfere ortopedia e anuncia mutirão de cirurgias eletivas

Ana Carolina Caixeta (secretária de saúde), Luís Eduardo Falcão (prefeito) e Odilene Gonçalves (diretora da Santa Casa) em entrevista coletiva (foto: Igor Nunes)

Mutirão de cirurgias eletivas

A Santa Casa de Misericórdia

A população de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, que depende da rede municipal de saúde, deve ficar atenta. A partir de sexta-feira (19/11), a ortopedia de média complexidade não será mais atendida na Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Para diminuir as filas, a prefeitura decidiu transferir a especialidade para a Santa Casa de Misericórdia.“A UPA atenderá apenas casos simples, como febre, dores entre outros sintomas. Todos os casos de ortopedia deverão ser direcionados para a Santa Casa”, explicou a Secretária Municipal de Saúde, Ana Carolina Magalhães Caixeta.O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) já está orientado a encaminhar os pacientes para a Santa Casa. Quem decidir procurar atendimento por conta própria também deve se dirigir para o hospital, situado na Avenida Marabá, 901, bairro Alto Caiçaras.Em Patos de Minas, cerca de 3 mil pessoas aguardam para realizar cirurgias eletivas. O prefeito Luís Eduardo Falcão (Podemos), disse em maio, no aniversário da cidade, que se esforçaria ao máximo para zerar a fila.Na última quarta-feira (17/11), em entrevista coletiva, a Secretaria Municipal de Saúde anunciou um mutirão de cerca de 400 cirurgias para o mês de dezembro. A maioria dos procedimentos será de hérnias e de hemorróidas. Os pacientes serão convocados com base no cadastro do Sistema Único de Saúde (SUS).A orientação é de que o paciente que esteja precisando, procure atendimento médico na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ou nas Unidades de Saúde da Família (USF). Somente através de avaliação médica e que a pessoa será incluída na fila de espera.A UPA está situada na Rua Peluzo, 238, Bairro Jardim Peluzzo. O telefone de contato é o (34) 3822-9113. Já as USF estão espalhadas por vários bairros da cidade. No site da prefeitura é possível consultar os endereços.A Santa Casa de Misericórdia funciona no prédio do antigo Centro Clínico Universitário e conta com cerca de 30 leitos de UTI e enfermaria. No local, no auge da pandemia, funcionou o hospital de campanha.