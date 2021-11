Tamanduá-bandeira é resgatado em casa de Patos de Minas

De acordo com os militares, foram os moradores da Rua Zizinho Vida, no Bairro Jardim Panorâmico, que fizeram o acionamento dos bombeiros. O animal estava na parado na porta de uma das casas do local.Com uso de técnicas e equipamentos específicos para captura, a equipe realizou a contenção do tamanduá. O animal era adulto e apresentava boa saúde e, por isso, foi levado para uma área de mata fora do perímetro urbano, onde foi solto.