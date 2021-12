Justiça decreta 3ª prisão de ex-vereadora por violência contra travestis

Nesta semana a Justiça havia decretado a segunda prisão de Pamela Volp (foto: Divulgação/Câmara de Uberlândia) A Justiça decretou a terceira prisão preventiva contra a ex-vereadora de Uberlândia Pâmela Volp, principal alvo da Operação Libertas do Ministério Púbico de Minas Gerais (MPMG). Dessa vez, a promotoria ofereceu denúncia referente a ameaças e extorsão feitas ainda em 2020 contra travesti na cidade do Triângulo Mineiro.

O método é o mesmo de outras denúncias apresentadas ao MP e pelos quais Volp é investigada na operação. Inclusive um carro apreendido na segunda fase da ação teria sido usado nas ameaças que resultaram no novo pedido de prisão.

A ex-parlamentar está presa há cerca de um mês e nesta semana uma segunda prisão preventiva havia sido decretada por ações violentas três dias antes da deflagração da Operação Libertas.

De acordo com o MPMG, existiria uma associação criminosa em Uberlândia que estabeleceu monopólio da exploração sexual de travestis e transexuais não só na cidade, mas também na região do Triângulo Mineiro. Para isso, eram feitas ameaças e praticadas agressões contra quem tenta praticar a prostituição fora do grupo.