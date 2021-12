Polícia investiga causa da morte de idoso de 90 anos encontrado em rio

A Polícia Civil investiga o que pode ter causado a morte de um idoso de 90 anos cujo corpo foi encontrado no Rio Uberabinha, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Raimundo Francisco ficou desaparecido por dois dias e não havia marcas de violência no corpo, segundo apontou a perícia.

De acordo com o delegado chefe do 9º Departamento da Polícia Civil, Marcos Tadeu, a hipótese inicial é de morte natural, mas ainda é preciso entender as circunstâncias do óbito. “Não há sinal de que ele tenha sido vítima de um crime contra o patrimônio ou contra a vida. Estamos trabalhando com a hipótese de um mal súbito, caindo no rio e vindo a falecer”, disse.