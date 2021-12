Com suspeita de embriaguez, prefeito capota carro oficial em estrada rural

Prefeito capota carro oficial de prefeitura do Sul de Minas (foto: Reprodução/Redes sociais) O prefeito de Senador José Bento, no Sul de Minas, Fernando César Fernandes (Patriota), capotou o carro oficial da prefeitura nesta sexta-feira (10/12), em uma estrada de terra, na zona rural do município. O prefeito estava sozinho e não ficou ferido. Fernando Fernandes saiu do local do acidente em veículo particular, antes da chegada da Polícia Militar.



A reportagem conseguiu falar com o prefeito por telefone. Fernando Fernandes nega que tenha feito uso de bebida alcoólica antes do acidente. Ele contou que seguia de Pouso Alegre para Senador José Bento e resolveu passar por dentro do Bairro Água Parada para ver um calçamento que será inaugurado nos próximos dias.

Prefeito falou à reportagem que se assustou com uma moto, quando derrapou na estrada e capotou (foto: Reprodução/Redes sociais)



Assustou com um moto



O prefeito contou ainda que o acidente ocorreu quando ele se assustou com uma moto que seguia na mesma estrada. Fernandes disse que veículo da prefeitura derrapou e ele não conseguiu evitar o capotamento. O gestor também contou que não tinha motivo para continuar no local e decidiu ir para casa. Antes, segundo ele, passou no hospital para confirmar que estava tudo bem.



Prefeito já se envolveu em outro acidente





Em setembro do ano passado, o prefeito teria se envolvido em um outro acidente. Um ciclista foi atropelado no acostamento da BR-459, em Congonhal , pelo carro particular de Fernando César Fernandes. O rapaz foi levado ao hospital em estado grave. O carro em nome foi danificado e ficou no local do acidente.

Carro particular do prefeito envolvido em acidente em 2020 (foto: Polícia Rodoviária Federal/Divulgação)

Porém, o prefeito, que estava no primeiro mandato, teria saído em um outro carro e deixado um homem "para assumir" que era o motorista no momento do atropelamento. No entanto, testemunhas afirmaram que era o prefeito quem dirigia o veículo.





O homem que tinha ficado no local demonstrou nervosismo e entrou em contradição ao ser questionado pelos agentes da PRF. Os policiais ainda perceberam que o homem estava com marca do cinto de segurança do lado direito do tórax, o que indica que ele que era o passageiro no momento do choque.



A PRF também ouviu o ciclista no hospital. Consciente, ele contou aos policiais que testemunhas contaram que o condutor do veículo seria Fernando César Fernandes.