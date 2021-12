Com 70 mil pessoas em atraso na vacinação, Uberaba vai percorrer bairros

Uberaba já aplicou 525.382 doses de vacinas contra a COVID-19 (foto: Creative/Commons/Divulgação) Com cerca de 70 mil pessoas com mais de 12 anos que já poderiam ter sido imunizadas com a primeira, segunda ou terceira dose da vacina contra a COVID-19, mas ainda não procuraram os postos de vacinação, a Prefeitura de Uberaba lançou nessa sexta-feira (10/12) o Vacina Aqui/COVID-19.

Segundo informações da Secretaria de Saúde de Uberaba, na próxima semana, a atuação desse novo sistema atenderá à população da seguinte forma: segunda-feira (13/12): manhã e tarde - Praça Rui Barbosa; terça-feira (14/12): manhã - Terminal Rodoviário Oeste, no começo da Univerdecidade, tarde - Terminal Rodoviário Leste - Manoel Mendes e quarta-feira (15/12): manhã e tarde - Residencial 2000 - estacionamento da UBS Edson Luiz Fernandes.



“A nova proposta do governo municipal é mais um esforço para atingir com agilidade o público-alvo ainda não alcançado pela vacinação COVID-19, facilitando o acesso aos imunizantes”, diz nota da Saúde de Uberaba.



A coordenadora da Comissão de Vacinas de Uberaba, Ana Vera Abdanur, afirmou que a ideia do Vacina Aqui/COVID-19 é ter uma programação semanal para todos os dias da semana.





70 mil pessoas em atraso Segundo informações divulgadas por Ana Vera, cerca de 70 mil pessoas com mais de 12 anos que já poderiam terem sido vacinadas com a primeira, as duas doses ou com a terceira dose da vacina contra a COVID-19 ainda não procuraram os postos de vacinação. Desse total, 19,8 mil não receberam nem mesmo a primeira dose da vacina. Já aproximadamente 37,2 pessoas não foram procurar a segunda dose e outras cerca de 13 mil, que já poderiam ter recebido a dose de reforço, também não procuraram um dos postos de vacinação da cidade.

Pontos fixos “Mas nesta primeira etapa teremos o #VacinaAqui na segunda, terça e quarta-feira devido à disponibilidade de equipe”, complementa.

Além do Vacina Aqui/COVID-19, Uberaba tem 13 locais fixos de vacinação.

Até as 16h, estão as unidades: UMS George Chireé, no bairro Alfredo Freire; UMS Maria Tereza, no bairro de Lourdes; USF Dr. Romes Cecílio, no Morumbi; UBS Doutor João Francisco Naves Junqueira, no Rio de Janeiro; USF Dr. Edison Reis Lopes, no São Cristóvão; UMS Luiz Meneghello, no Volta Grande e USF Rosa Maria Frange Montes do Nascimento, no Cartafina.



Já no horário até as 20h, atendem as unidades: UMS Aluízio Prata, no Elza Amui; UMS Ézio de Martino, no Boa Vista; UMS Álvaro Guaritá, no Vallim de Melo; UMS Valdemar Hial Junior, no Tancredo Neves; UMS Tibúrcio Teixeira dos Santos, no Abadia e UMS Roberto Árabe Abdanur, no Mercês.