Aplicados com dose de reforço contra COVID em BH celebram alívio da vacina

Vacinação no posto da UFMG (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) Alívio. É este o sentimento que os vacinados com a dose de reforço contra a COVID em Belo Horizonte estão sentindo. Nesta quinta-feira (17/11) a imunização mirou idosos de 83 e 82 anos, além de pessoas de outras faixa etárias, tomando a segunda dose da vacina na repescagem.

Para Célia Maria Almeida, de 77 anos, a dose de proteção traz tranquilidade. "Tive o vírus em março deste ano, mas graças a Deus não tive sintomas fortes, perdi apenas o olfato, que ainda não voltou por completo", relata. "Estava muito ansiosa para poder tomar este reforço, ainda mais na minha idade, que é mais perigoso, precisamos ter um isolamento maior. Me sinto mais tranquila agora, com esta terceira dose", completa.

Célia Maria Almeida, de 77 anos (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Quem também se sentiu aliviado foi Felisberto Carvalho Góis, de 67. "Eu me sinto mais seguro e protegido contra a COVID, agora que tomei a dose de reforço", ressalta.

Felisberto Carvalho Góis, de 67 anos (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Em relação às medidas de proteção, os entrevistados concordam que seria necessário que as pessoas continuassem fazendo o uso de máscara em locais fechados, álcool em gel na entrada de estabelecimentos, e mantendo o distanciamento: “Acho que até todo mundo se sentir seguro, é importante continuar seguindo as medidas de proteção", afirma Célia Maria.



Dose de reforço

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) reforça que só poderão tomar o reforço, quem tiver com o intervalo de aplicação da última dose com seis meses completos.

De acordo com a PBH, para tomar as doses é necessário levar o cartão de vacina, CPF, comprovante de endereço em Belo Horizonte e documento oficial com foto.

O horário de funcionamento dos locais de vacinação em dias úteis é das 8h às 17h para pontos fixos e extras e das 8h às 16h30 para pontos de drive-thru.

Há também pontos de vacinação com horário noturno, que funcionam de segunda a sexta-feira. Confira os horários e endereços:

UFMG Campus Saúde (Escola de Enfermagem): avenida Professor Alfredo Balena, 190 - Santa Efigênia – Funcionamento das 12h às 20h;

Faculdade Pitágoras: rua dos Timbiras, 1.375 - Funcionários – Funcionamento das 8h às 20h;

UNA-BH: rua Aimorés, 1.451 - Lourdes – Funcionamento das 8h às 20h;

Faminas-BH: avenida Cristiano Machado, 12.001 - Vila Clóris – Funcionamento das 8h às 20h. *Estagiária sob supervisão do subeditor João Renato Faria