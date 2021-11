Divinópolis antecipa segunda dose da Pfizer até 16 de dezembro

Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas, vai antecipar a aplicação da segunda dose para quem recebeu a primeira da Pfizer. O cadastro foi aberto nessa terça-feira (16/11) no site da prefeitura e contempla quem estava previsto para concluir o ciclo vacinal entre 20 de novembro e 16 de dezembro.

O agendamento também pode ser feito por meio do aplicativo “APP Divinópolis” na opção “Vacinação COVID-19”. Esse público será imunizado nesta quinta-feira (18/11) no Centro Administrativo, no bairro Bela Vista e no pátio da Empresa Municipal de Obras Públicas (Emop), no bairro Espírito Santo.