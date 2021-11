'SUS sai dessa pandemia como herói', exalta jovem vacinado em BH

Doses de vacina contra COVID prontas para serem utilizadas em posto instalado na UFMG (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Jovens de Belo Horizonte com 22 e 24 anos que tomaram a primeira dose da vacina contra a COVID-19 da marca Pfizer podem se dirigir aos postos de vacinação da capital nesta quinta-feira (4/11) para tomar mais uma dose do imunizante. Entre os imunizados de hoje, o discurso era de alívio por completar a imunização e, ao mesmo tempo, agradecimento pelo esforço dos profissionais do SUS.

"É uma sensação muito boa poder estar tomando a segunda dose antes do previsto, tendo em vista o caos que o país se encontra" afirmou o analista de marketing digital Pedro Fraga, de 22 anos.Ele foi, na manhã desta quinta-feira (4/11). ao posto drive-thru montado na UFMG para completar a sua imunização. Se dizendo aliviado em poder tomar mais uma dose do imunizante, Pedro reforçou a importância do SUS no combate a pandemia."Temos um sistema de saúde muito eficiente, que atende a todos, e sempre foi forte nas campanhas de vacinação, a vida inteira. Na minha visão, o SUS sai como um vencedor e grande herói desta pandemia do coronavirus", relatou.

O analista informou que a segunda dose estava marcada para dia 20/11, e com a antecipação de oito semanas conseguiu tomar antes do previsto. Ele contou também que teve dores no braço na primeira dose, e que não teve COVID-19 em nenhum momento.

Questionado sobre quais ensinamentos a pandemia lhe trouxe, Pedronão pensou duas vezes: "o uso de máscara e álcool em gel me fez perceber o quanto era importante ter usado antes. Como em hospitais, e, principalmente, no transporte público. Posso dizer que a pandemia me fez ter uma concepção geral de como tratávamos mal a nossa saúde e as questões sociais, de forma geral", acrescentou.

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) reforça que só poderão concluir o esquema vacinal as pessoas que tenham, no mínimo, 8 semanas entre a aplicação da primeira e segunda dose.

De acordo com a PBH, para tomar as doses é necessário levar o cartão de vacina, CPF, comprovante de endereço em Belo Horizonte e documento oficial com foto.

O horário de funcionamento dos locais de vacinação em dias úteis é das 8h às 17h para pontos fixos e extras e das 8h às 16h30 para pontos de drive-thru.

Há também pontos de vacinação com horário noturno, que funcionam de segunda a sexta-feira. Confira os horários e endereços:

UFMG Campus Saúde (Escola de Enfermagem): avenida Professor Alfredo Balena, 190 - Santa Efigênia – Funcionamento das 12h às 20h;





Faculdade Pitágoras: rua dos Timbiras, 1.375 - Funcionários – Funcionamento das 8h às 20h;





UNA-BH: rua Aimorés, 1.451 - Lourdes – Funcionamento das 8h às 20h;





Faminas-BH: avenida Cristiano Machado, 12.001 - Vila Clóris – Funcionamento das 8h às 20h.

* Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira

