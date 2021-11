Transmissão da COVID em BH segue em alerta, mas demanda por leitos aumenta

Transmissão da COVID-19 em BH segue em nível de alerta amarelo (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)









Em relação aos leitos de enfermaria, o aumento foi de 41,9% para 43,1%. Tanto a rede pública quanto a privada tiveram acréscimo de pacientes. No SUS, 48,6% das 350 unidades estão ocupadas. Na segunda, o índice era de 47,4%. Já na rede particular, 34,4% dos 256 leitos estavam ocupados, mas o percentual atualmente está em 35,5%.





Apesar dos aumentos, os indicadores seguem no nível verde, uma vez que estão abaixo de 49,9%. Acima disso, a cor muda para amarelo, que significa alerta intermediário. O alerta máximo, representado pela cor vermelha, é ativado quando as ocupações ultrapassam a margem de 69,9%.





O único indicador que está em alerta amarelo é o da transmissão, que segue com 1, assim como na última segunda. Esse é o quinto balanço consecutivo do parâmetro no patamar intermediário.

Casos e mortes

Belo Horizonte registrou mais 327 casos confirmados de COVID-19 e 21 mortes provocadas pela doença, em comparação com o boletim da última segunda. Com isso, a capital mineira já constatou 289.015 diagnósticos positivos de coronavírus e 6.913 vidas perdidas.

Vacinação

BH registrou mais 30.813 aplicações de vacinas contra a doença. Foram administradas 1.216 de primeira dose, 26.256 de segunda, 45 da Janssen (dose única) e 3.296 de reforço.





Agora, a capital mineira registra 2.104.685 pessoas imunizadas com a primeira vacina, 1.549.650 com a segunda, 60.559 com a Janssen e 202.473 de reforço.





A demanda por leitos de terapia intensiva e de enfermaria para pacientes com COVID-19 aumentou em Belo Horizonte, segundo o boletim epidemiológico divulgado pelo município nesta quarta-feira (3/11). O maior acréscimo, de acordo com o informe, foi em unidades clínicas. Além disso, o índice que afere a transmissão da doença na capital mineira segue em alerta.