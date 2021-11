Uberaba 'zera' número de pacientes nas enfermarias/COVID da rede privada

Pela primeira vez, desde o início da pandemia, Uberaba zerou o número de internações de pacientes com a COVID-19 nas enfermarias dos hospitais particulares (foto: Creative/Commons/Uberaba) Após Uberaba registrar novas quedas nos números de casos, internações e mortes causadas pela COVID-19 no mês de outubro, a cidade iniciou novembro sem nenhuma pessoa internada nas enfermarias/COVID da rede privada e com um novo Comitê Técnico de Enfrentamento à doença.

MÉDICO AFASTADO





Entre os profissionais afastados do comitê pela prefeitura de Uberaba está o médico infectologista Francisco Eduardo Cardoso Alves, que foi criticado pelo presidente da Câmara Municipal de Uberaba (CMU), Ismar Marão, por ter dado depoimentos ‘negacionistas’.

Segundo o secretário de Saúde, Sétimo Bóscolo, a reestruturação na composição do Comitê Técnico de Enfrentamento à COVID-19, que foi publicada no Porta-Voz dessa sexta-feira (29/10), é resultado de decisão que já vinha sendo implementada há semanas.



“Levando em conta a situação controlável dos números da pandemia (índices como contaminação, internação e óbitos), o Governo decidiu encerrar a participação dos membros voluntários e, por isso, fez, esta semana, um agradecimento especial a esses profissionais que tanto ajudaram Uberaba e a sua população, num momento de muita dificuldade com a doença.

Entendemos que agora eles podem voltar à vida profissional pessoal, porque já fizeram a sua parte como cidadãos de bem: uma doação do seu tempo e conhecimento científico para a cidade”, declarou Sétimo Bóscolo.



Ainda conforme o titular da Saúde de Uberaba, os médicos Danielle Borges Maciel e Eduardo Grisolia, por serem servidores públicos, continuarão no comitê.



“Deixam o Comitê “com muita gratidão”: os médicos Marcelo Miguel Hueb, Jussara Silva Lima, Francisco Eduardo Cardoso Alves, Murilo Rocha, Diego Amad Reck, além da enfermeira e epidemiologista Sybelle de Souza Castro”, finalizou o secretário.

A reportagem questionou a assessoria de imprensa da prefeitura de Uberaba na manhã de hoje (1/11) sobre quais são os outros nomes e profissões do restante do pessoal do novo Comitê COVID de Uberaba, se o Comitê vai mudar a sua forma de atuação e quais são os atuais desafios do mesmo, mas não obteve resposta.

Reportagem em atualização.

Cidade registra menores indicadores da pandemia desde o início da segunda onda

No mês de outubro, Uberaba registrou os menores números de mortes, internações e novos casos da COVID-19 desde o início da segunda onda, em janeiro deste ano.

Segundo os boletins epidemiológicos do último mês, foram contabilizados na cidade 32 óbitos e 1.858 novos casos.

O número de mortes vem reduzindo em Uberaba desde abril, o mês mais letal da pandemia, quando foram registrados 240 óbitos na cidade.

Com relação aos novos casos da doença, o número vem reduzindo na cidade desde maio, o mês com mais registros no município (5.321).

Conforme o último boletim epidemiológico, divulgado na noite de ontem (31/10), há 14 pacientes nas enfermarias/COVID da rede pública e nenhum nesta mesma ala da rede privada. Já com relação às internações nas UTI/COVID da cidade o total é de 17 pacientes, sendo 14 na rede pública e três na rede privada.

Desde o início da pandemia, Uberaba já contabilizou 43.985 casos positivos e 1.355 mortes causadas pela COVID-19.