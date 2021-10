Presidente da Câmara de Uberaba pede afastamento de médico do Comitê COVID

O presidente da Câmara Municipal de Uberaba, Ismar Marão, pede a saída de médico infectologista do Comitê de Enfrentamento à COVID por supostos depoimentos negacionistas (foto: Rodrigo Garcia/CMU/Divulgação)

O presidente da Câmara Municipal de Uberaba (CMU), Ismar Marão (PSD), solicitou no início dessa semana à prefeita Elisa Araújo, por meio de um requerimento, o afastamento do médico infectologista Francisco Eduardo Cardoso Alves da equipe do Comitê Técnico Municipal de Enfrentamento à COVID-19.

Segundo Marão, o médico divulga posicionamentos que vão contra aqueles recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) sobre a COVID-19, como desvalorizar a importância do uso de máscaras, defender a utilização de medicamentos sem comprovação científica no combate à doença, e, principalmente, depoimentos contrários à vacinação da população.

De acordo com nota da Secretaria de Saúde de Uberaba, enviada à reportagem nesta quinta-feira (14/10) à noite, o requerimento do vereador Ismar Marão foi encaminhado para o Comitê Técnico de Enfrentamento à COVID-19 para ser lido na próxima reunião, em 14 dias, quando, então, o assunto será deliberado.

O requerimento de Marão foi assinado também pelos vereadores Baltazar da Farmácia (DEM), Elias Divino (Podemos), Denise da Supra (Patriota), Luciene Fachinelli (PSL) e Rochelle Bazaga (PP).

A reportagem solicitou o posicionamento do médico frente às afirmações do Marão, mas não havia obtido resposta até a publicação deste texto.

Reportagem em atualização.