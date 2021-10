Uberaba recebe quase 15 mil vacinas da 2ª dose de AstraZeneca

Uberaba recebeu hoje (28/10) grande quantidade de segundas doses de AstraZeneca (foto: Creative/Commons/Divulgação) Após a aplicação da 2ª dose de AstraZeneca ter sido suspensa nessa quarta-feira (27/10) em Uberaba, no Triângulo Mineiro, após fim do seu estoque em apenas um dia, a cidade recebeu hoje (28/10) uma grande remessa da marca e retomará esta etapa da vacinação amanhã (29/10).

Segundo a Superintendência Regional de Saúde (SRS) Triângulo Sul, a distribuição de 14.525 doses da marca foi feita hoje apenas para Uberaba, já que o estado considerou a existência de esquemas vacinais em atraso no município. Desta forma, essa nova remessa de AstraZeneca, ainda conforme a Regional, será para completar e garantir os esquemas vacinais da cidade.

Ontem, Uberaba aplicou todas as 3.230 segundas doses de AstraZeneca, referentes à penúltima remessa que recebeu de sua SRS.

Cronograma de vacinação

De acordo com a Secretaria de Saúde de Uberaba, está programada para amanhã no município as vacinações da 2ª dose de AstraZeneca para quem tomou a 1ª dose até o dia 16/07; 2ª dose de CoronaVac e Pfizer, conforme cartão de vacinas; 1ª dose para adolescentes com 12 anos ou mais e 3ª dose para pessoas com 60 anos ou mais e imunossuprimidos e profissionais da saúde com 18 anos ou mais.

Seguem na cidade os mesmos pontos e horários de vacinação: das 8h30 às 12h e das 13h às 16h na Funel, Shopping Uberaba e unidades municipais de saúde Aluízio Prata, Maria Teresa, Dr. Romes Cecílio e Igreja Nossa Senhora das Graças e, das 8h30 às 12h e das 13h às 20h, na Unidade Municipal de Saúde Valdemar Hial Júnior.

Desde o início da pandemia, Uberaba já contabilizou 43.768 casos positivos e 1.352 mortes causadas pela COVID-19.