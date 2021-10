Viaduto em BH recebe iluminação especial com as cores do arco-íris

A intervenção no Viaduto Santa Tereza faz parte do projeto Festa da Luz (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press.)

O Viaduto Santa Tereza, em Belo Horizonte, recebeu uma iluminação especial na noite desta quinta-feira (28/10). A instalação do artista mineiro, VJ 1mpar em parceria com Tássia Junqueira consiste em um arco-íris duplo formado por tubos de LED. A intervenção faz parte do projeto Festa da Luz que será realizado na capital mineira até domingo (31/10).

A obra recebeu o nome de "Somewhere" e "busca dar um pouco de cor para a vida das pessoas, nesta época cinza de distopias, crises e pandemia", de acordo com a descrição feita pelos organizadores do projeto. O título da instalação se refere ao início da música "Over the raibow", que fala de um lugar utópico, além do arco-íris, onde os sonhos se tornam realidade e as pessoas são felizes. As mesmas cores remetem também à comunidade LGBTQIA%2b, que luta por respeito e igualdade de direitos na sociedade.





O evento reúne arte urbana, arquitetura e tecnologia. Ao todo, são vinte obras de artistas de vários estados espalhadas pela Região do Baixo Centro de BH. Na sexta-feira (29/10) e no sábado (30/10), das 19h às 22h, vídeo mappings serão projetados nas fachadas dos edifícios Itatiaia, Sulacap e outros prédios, especialmente no entorno da Praça da Estação.

