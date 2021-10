Praça Raul Soares ganha novas intervenções do CURA a partir de amanhã

Empena sendo pintada no Edifício Levy, na Avenida Amazonas, pelo Movimento Huni Kuin, do Acre (foto: Área de Serviço/Cura/Divulgação )

A segunda semana da 6a edição do Circuito Urbano de Arte (CURA) ganha novo fôlego nesta sexta-feira (29/10), quando os artistas peruanos do povo Shipibo, Sadith Silvano e Ronin Koshi começam a pintura do chão da Avenida Amazonas no entorno da Praça Raul Soares, localizada na Região Centro-Sul de Belo Horizonte.





Os artistas já estão em BH e fazem visita técnica na praça, nesta quinta-feira (28/10) para começar a pintura-ritual no fim de semana. É a primeira vez que o CURA promove uma pintura no chão.





Já no sábado (30/10), a praça será cenário de uma Vivência guiada pela cozinheira, artista e pensadora indígena Tainá Marajoara numa criação coletiva com outras três mulheres: Mayô Pataxó, Patrícia Brito e Silvia Herval.





Elas vão compartilhar saberes e experimentar o território em um processo que começa em 30 de outubro e culmina em um momento no Dia de Finados, em 2 de novembro.





“Esta vivência é uma relação do sensível, uma relação metafísica e cosmológica do que são os sentidos das palavras e os sentidos do corpo. É um encontro que, ao mesmo tempo, é fruto de um processo artístico e de intenções, encantarias e espiritualidade. A gente tá falando entre corações, um diálogo de arte de afetos que vai ser oferecido em transcendência no centro geométrico de Belo Horizonte”, explica Tainá.





As duas empenas que começaram a ser pintadas na última quinta-feira (21/10) seguem sendo feitas e já começam a ganhar forma. O artista mineiro Ed-Mun está trabalhando no Edifício Paula Ferreira, na Praça Raul Soares, enquanto os artistas do Movimento Huni Kuin, do Acre, pintam outra empena no Edifício Levy, na Avenida Amazonas.

Artista mineiro Ed-Mun trabalhando na empena do Edifício Paula Ferreira, na Praça Raul Soares (foto: Área de Serviço/Cura Divulgação )





Veja a evolução das obras:

Alou-CURA! A primeira semana do CURA na Raulzona foi de alegrias, emoções, aprendizados, muito trabalho e, até mesmo, perrengues.

As obras já estão se revelando no alto dos prédios Levy e Paula, tornando real o sonho do novo ambiente de imersão em arte pública.



Programação:

21 de outubro a 2 de novembro:

Pintura de Empena

Artista Ed-Mun (MG)

Edifício Paula Ferreira - Praça Raul Soares, 265

21 de outubro a 2 de novembro:

Pintura de Empena

Artistas Kassia Rare Karaja Hunikuin com Coletivo Mahku - Movimento dos artistas Huni Kuin (AC)

Edifício Levy - Av. Amazonas, 718

29 de outubro a 1º de novembro:

Pintura-ritual - Chão da Avenida Amazonas, ao redor da Praça Raul Soares

Sadith Silvano e Ronin Koshi, artistas Shipibo (Peru)

30 de outubro a 2 de novembro:

Vivência guiada por Tainá Marajoara (PA), com Patrícia Brito (MG), Silvia Herval (MG) e Mayô Pataxó (MG)

