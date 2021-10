Internações em CTI COVID caem 81,6% em Divinópolis desde o pico da pandemia

Nesta terça-feira (19/10), 13 pessoas estavam internadas em CTI's COVID em Divinópolis (foto: Divulgação/Prefeitura de Divinópolis)

As internações por COVID-19 nos Centros de Terapia Intensiva (CTIs) caíram 81,6% na última semana em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais. O índice é em relação ao pico da pandemia, registrado em março deste ano.



Os dados foram divulgados, nessa segunda-feira (18/10), pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) e também revelam o menor índice desde novembro do ano passado, quando a média de internação era de 24 pacientes.

Na semana passada (de 10 a 16 de outubro), a média diária de pessoas internadas em leitos de terapia intensiva era de 22, seis a menos que o período anterior.



O impacto maior é em relação à segunda onda da pandemia, quando também foram registrados os piores indicadores. Entre março e abril, a média diária de ocupação do CTI era de 120 pacientes. Na semana passada (de 10 a 16 de outubro), a média diária de pessoas internadas em leitos de terapia intensiva era de 22, seis a menos que o período anterior.O impacto maior é em relação à segunda onda da pandemia, quando também foram registrados os piores indicadores. Entre março e abril, a média diária de ocupação do CTI era de 120 pacientes.



O boletim de hoje registrou índice inferior à média da semana passada – 13 pessoas estavam internadas em CTI’s até a tarde de hoje, três delas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e outras 10 pela saúde suplementar.







Entre 10 e 16 outubro, cerca de 35 pessoas estavam internadas, contra 157 entre 28 de março a 3 de abril deste ano. Hoje, 29 pacientes estavam em tratamento.



Vacinação em Divinópolis

Os índices positivos são explicados com o avanço da vacinação. “A única diferenciação que temos atualmente do cenário anterior é este”, declarou a diretora de Vigilância em Saúde, Erika Camargo.



Divinópolis já aplicou 315.309 doses do imunizante contra a doença – 180.065 pessoas receberam a primeira dose; 123.319 já estão imunizadas com a segunda; e outras 5.852 com a terceira. Ao todo, 6.073 doses únicas foram aplicadas.



“A vacina previne de avançar para um caso grave, o que reflete na queda de internações, principalmente em CTI”, reforçou Erika.



A imunização de 76,75% da população também tem refletido na estabilização dos indicadores. “Está sendo mais fixo. A queda não está oscilando mais. Houve a queda e ela está se mantendo. Isso nos dá tranquilidade para avançar com o normal”, destacou a diretora.



Avanço nas atividades econômicas

Hoje, Divinópolis está classificada na onda verde do programa estadual Minas Consciente com quatro pontos tanto na macrorregião Oeste como na microrregião. Todas as atividades econômicas foram retomadas com as devidas restrições pertinentes a cada uma.



Embora a Saúde já tenha liberado o retorno das aulas totalmente presenciais na rede pública, ele ainda não foi autorizado pela gestão. “Isso está ligado à organização da escola e das secretarias municipal e estadual de Educação. Da parte de saúde, está permitido”, explicou.



A condição é que as salas tenham condições de comportar os alunos com distanciamento mínimo de 90 cm.



“A máscara continua e é um dos principais pilares para evitar a transmissão. Acho que este ano não haverá suspensão”, acrescentou.



Boletim

De setembro até hoje, a cidade registrou 311 casos confirmados de COVID-19, média de 16 por dia. É o menor número, até então, desde novembro do ano passado. Desde o início da pandemia, já são 21.596 confirmações.



A média de mortes está em 0,7, a menor desde março deste ano. Este mês, 13 pessoas perderam a vida em decorrência da doença. Desde maio do ano passado, quando houve a primeira morte, já somam 649. Quatro óbitos estão em investigação.

Na enfermaria a queda de ocupação em relação ao pico da pandemia foi menor, cerca de 77,7% quando comparado a semana passada com a média diária entre março e abril.